Здоровье 14 марта 2023, 19:07 Врач Оксана Драпкина рассказала о вреде злоупотребления солью

Читать 360tv в

Ежедневное потребление соли среднестатистическим россиянином превышено примерно в два раза. Об этом Utro.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

По ее словам, такое сильное злоупотребление соленой пищей негативно сказывается на здоровье людей и сокращает продолжительность их жизни. Но в России продолжают потреблять в среднем по 11 граммов на человека, при адекватном уровне в пять граммов.

Реклама

«Избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность российской популяции, прежде всего, у мужчин. Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%, а наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%», — подчеркнула Оксана Драпкина.

Реклама

Она добавила, что зачастую слишком сильно пересаливают свою еду мужчины. Именно на них приходится больше половины всех злоупотребляющих.

Авторы: