Здоровье 16 января 2023, 18:56 Врач Оксана Драпкина рассказала, как перестать объедаться Врач посоветовала сменить тарелку на блюдо меньшего диаметра Unsplash

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Часто набор лишнего веса происходит из-за переедания, но его можно избежать благодаря простой хитрости. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт sovainfo.ru.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, люди переедают из-за слишком жестких диет. Выдержать их практически невозможно больше нескольких дней. В итоге вместо потери веса человек теряет только терпение. Тогда накопленный стресс и негативные эмоции берут верх, и результат всегда один - килограммы возвращаются очень быстро, а, возможно, даже в больших количествах.

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Поэтому врач рекомендует не изводить себя мучительными голоданиями, а просто сменить тарелку на блюдо меньшего диаметра. Тогда порции начнут сокращаться сами собой, и проблема переедания будет решена. А вес станет уходить более здорово и без лишнего стресса. Причем при таком способе похудеть сброшенные килограммы не возвращаются.

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