Здоровье 07 августа 2023, 18:35 Врач Охлопков заявил, что специфический запах пота может говорить о проблемах с ЖКТ

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Запах пота является своеобразным маркером состояния здоровья. Глава министерства здравоохранении Карелии Михаил Охлопков рассказал, о каких заболеваниях говорит специфический аромат. Об этом сообщил «RuNews24.ru».

По словам специалиста, при заболеваниях ЖКТ от тела может исходить запах серы или вареных яичных белков. Если же вы столкнулись с болезнями печени, то пот может пахнуть хлором и свежей рыбой.

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Охлопков пояснил также, что сам по себе пот не имеет запаха. Он возникает как следствие жизнедеятельности микроорганизмов. Именно поэтому важно внимательно следить за личной гигиеной, написал сайт kp.ru.