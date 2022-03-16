Врач-офтальмолог Шилова рассказала о вреде некачественной туши для глаз

Врач-офтальмолог, эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что человек, использующий линзы и некачественную тушь одновременно, может лишиться глаз. Об этом написал Ura.ru.

В первую очередь это связано с аллергическими реакциями и с интоксикацией.

«Офтальмологи-терапевты на первичном приеме часто сталкиваются с проблемами влияния некачественной косметики, в частности, туши. Это могут быть токсические реакции, связанные с некими компонентами. Это именно интоксикация. Тогда глаз краснеет, слезится, снижается острота зрения, глазная поверхность становится рыхлой. Когда добавляется еще аллергический компонент, присоединяются зуд, жжение. Это значительно снижает качество жизни и требует длительного лечения, в пределах нескольких недель. Когда к таким токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, тогда мы видим очень тяжелые осложнения, вплоть до потери глаза», — сообщила врач.

Микроорганизмы, которые проникают в глаза и сверху закрываются линзой, получают хорошую поверхность для размножения. Затем они начинают проникать глубже, и возникает воспаление роговицы — кератит. Даже после лечения в роговице глаза может оставаться легкое помутнение, которые скажется на остроте зрения, заключила Шилова.