Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Здоровье

02 сентября 2022, 14:52

Врач-офтальмолог Полунина рассказала, как определить у ребенка ухудшение зрения

Читать 360tv в

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина в беседе с изданием kp.ru рассказала, как определить ухудшение зрения у ребенка, если он не жалуется на него.  

Специалист отметила, что важно не только наблюдать за ребенком при высоких зрительных нагрузках, но и принимать предупредительные меры, чтобы сохранить здоровье его глаз.

Реклама

“Вне зависимости от возраста/жалоб проходите регулярное (раз в полгода или год в зависимости от возраста и сопутствующих проблем) офтальмологическое обследование”, - сообщила медик. 

Реклама

Полунина посоветовала родителям обращать внимание на то, на каком расстоянии ребенок смотрит телевизор и как держит в руках гаджет. 

Если ребенок начал щуриться или смотреть в тетрадку на очень близком расстоянии - это тревожный знак. 

В заключение врач сообщила, что начальная стадия любого заболевания поддается лечению лучше, чем запущенная. Поэтому при малейших признаках ухудшения зрения у ребенка стоит отвести его к специалисту. 

Дети

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама