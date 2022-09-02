Здоровье 02 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Врач-офтальмолог Полунина рассказала, как определить у ребенка ухудшение зрения

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Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина в беседе с изданием kp.ru рассказала, как определить ухудшение зрения у ребенка, если он не жалуется на него.

Специалист отметила, что важно не только наблюдать за ребенком при высоких зрительных нагрузках, но и принимать предупредительные меры, чтобы сохранить здоровье его глаз.

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“Вне зависимости от возраста/жалоб проходите регулярное (раз в полгода или год в зависимости от возраста и сопутствующих проблем) офтальмологическое обследование”, - сообщила медик.

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Полунина посоветовала родителям обращать внимание на то, на каком расстоянии ребенок смотрит телевизор и как держит в руках гаджет.

Если ребенок начал щуриться или смотреть в тетрадку на очень близком расстоянии - это тревожный знак.

В заключение врач сообщила, что начальная стадия любого заболевания поддается лечению лучше, чем запущенная. Поэтому при малейших признаках ухудшения зрения у ребенка стоит отвести его к специалисту.

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