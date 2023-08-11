Здоровье 11 августа 2023, 12:52 Врач-офтальмолог Газизова рассказала, что при укусе насекомого в веко следует использовать мазь с антибиотиком

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При укусе мошки или комара в веко можно обработать эту область антибиотикосодержащей глазной мазью. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Ильмира Газизова.

Укус насекомого опасен тем, что может вызвать аллергическую реакцию, способную перерасти в отек Квинке. В таких случаях нужно просить помощи у специалиста, написал сайт kp.ru.

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Врач добавила, что ни в коем случае нельзя расчесывать место укуса. Жалящее насекомое может оставить яд, который при чесании разнесется по коже и слизистой.