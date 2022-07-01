Врач-офтальмолог Елисеева посоветовала не покупать дешевые солнцезащитные очки

Врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Татьяна Елисеева объяснила, почему не стоит покупать дешевые очки без УФ-защиты. Об этом написало РИА «Новости».

По словам медика, пластиковые очки неизвестного происхождения не защитят глаза от солнечного света должным образом.

«Помимо этого, во многих оптиках есть специальный прибор, на котором можно проверить степень защиты от УФ. Не приобретайте дешевые пластиковые очки неизвестного происхождения», — процитировало ИА Nation News слова Елисеевой.

Медик посоветовала обращать внимание на очки со специальной маркировкой UV40. Они в наибольшей степени способны защитить глаза от ультрафиолета.

«Все остальные модели слабее защищают глаза от негативного воздействия ультрафиолета, даже если имеют затемненные стекла. В любом случае степень защиты должна быть выше 50%», — рассказала врач.

При этом офтальмолог предупредила, что очки с UV40 могут стоить дороже, чем очки без маркировки.