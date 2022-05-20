Врач-офтальмолог Борисова назвала самое распространенное нарушение зрения у россиян

Близорукость является самым распространенным нарушением зрения у тех россиян, которые работают в офисах за компьютерами. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова.

По ее словам, многие часами просиживают за компьютером на рабочем месте, а по дороге домой портят зрение, читая новости в телефоне. На данный момент есть цифры, что в России более 10% близоруки, однако в действительности людей с таким недугом намного больше.

«Главная причина пагубного влияния на зрение — это слишком близкое расположение экрана к глазам, из-за чего возникает перенапряжение. Научитесь чувствовать ответственность за себя, свою жизнь и поступки», — посоветовала врач.

Она предложила во время выходных больше времени проводить на природе, чтобы забыть о телефоне хотя бы на пару дней.

«Лето дает больше возможностей для семейного отдыха и способствует установлению дружеских доверительных отношений с родителями. Сделайте так, чтобы лето запомнилось вашей семье», — резюмировала Борисова.