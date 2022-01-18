Врач-офтальмолог Азнаурян заявил, что при первых признаках простуды нужно отказаться от контактных линз

Доктор медицинских наук, хирург-офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, что зимой глаза нуждаются в особой защите. В это время года людям, которые носят контактные линзы, особенно угрожают сезонные инфекции. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«После того, как человек заражается (вирусной инфекцией, — ред.), в 1-1,5% случаев он имеет офтальмологические, глазные проявления (вирусного заболевания, — ред.), подчас очень серьезные. Если поражается, например, роговица, она может потерять свою прозрачность и начать мутнеть. Это серьезное состояние, которое может быть следствием как герпетического, так и аденовирусного поражения», — рассказал врач.

Если начинается насморк или першение в горле, ни в коем случае нельзя носить контактные линзы. Под ними осложнение на глаза бывает тяжелее. Также, по словам, офтальмолога, в безоблачные зимние дни стоит поберечь глаза от солнца.

Например, где-нибудь на природе происходит очень интенсивное ультрафиолетовое излучение. Если не защитить глаза специальными очками, то можно испортить сетчатку. Неважно, насколько темные очки используются, главное, чтобы они поглощали ультрафиолет, заключил Азнаурян.