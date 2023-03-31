Здоровье 31 марта 2023, 14:20 Врач-офтальмолог Акимова рассказала, как сохранить зрение у ребенка Врач-офтальмолог Акимова посоветовала сократить время использования гаджетов у детей

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Чтобы не допустить ухудшения зрения с детства, стоит сократить время использования гаджетов до двух часов в день. Такой информацией поделилась врач-офтальмолог детских клиник Елена Акимова. Об этом сообщил LIFE.

Медик посоветовала также включить в рацион ребенка продукты с высоким содержанием витаминов и микроэлементов, которые полезны для здоровья глаз.

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Также Акимова предложила следить за тем, чтобы ребенок держал правильное положение тела во время чтения или письма, передало РИА ФАН.

Не забывайте проветривать детскую комнату, а также отправлять ребенка на прием к окулисту. Прогулкам и другой физической активности стоит уделять не менее одного часа в день.