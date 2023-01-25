Здоровье 25 января 2023, 17:38 Врач-офтальмолог Ахммедова рассказала, что проблема плохого зрения часто связана со стрессом Врач Ахммедова: рекомендуется дважды в год проверять зрение и внутриглазное давление

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Проблемы со зрением часто связаны со стрессами и тревожностью. Об этом «Радио 1» рассказала врач-офтальмолог Дневного офтальмологического стационара Люберецкой областной больницы Фируза Ахммедова.

«Все наши проблемы от стрессов, в том числе и сосудистые заболевания. Глаза — это окно в мозг, какие сосуды на глазном дне, такие и в головном мозге. Важно научиться расслабляться», — сказала медик.

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Для того, чтобы сохранить здоровье глаз, следует дважды в год проверять зрение и внутриглазное давление. Тем, кто работает за компьютером, рекомендуется каждый час выделять 5-10 минут на расслабление глаз и мышц шеи и лица, написало РИА ФАН.