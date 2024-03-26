26 марта 2024, 16:48
Врач Одинцев назвал правильную осанку залогом идеального тела после 40 лет
Спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев в беседе с изданием «Страсти»рассказал, какие привычки помогут добиться идеального тела после 40 лет.
Как заметил эксперт, первый делом следует пересмотреть подход к питанию, увеличить физическую активность и сделать чек-ап здоровья. После достижения 40-летнего возраста особенно важно обратить внимание на осанку. Одинцов отметил, что ровная спина имеет значительное влияние на фигуру и общее состояние организма.
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Сутулость провоцирует не только боли в спине, но и нарушения дыхания, головные боли, ухудшение психоэмоционального состояния, появление складок на животе и талии, пояснил эксперт.
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