Здоровье 26 марта 2024, 16:48 Врач Одинцев назвал правильную осанку залогом идеального тела после 40 лет

Читать 360tv в

Спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев в беседе с изданием «Страсти»рассказал, какие привычки помогут добиться идеального тела после 40 лет.

Как заметил эксперт, первый делом следует пересмотреть подход к питанию, увеличить физическую активность и сделать чек-ап здоровья. После достижения 40-летнего возраста особенно важно обратить внимание на осанку. Одинцов отметил, что ровная спина имеет значительное влияние на фигуру и общее состояние организма.

Реклама

Сутулость провоцирует не только боли в спине, но и нарушения дыхания, головные боли, ухудшение психоэмоционального состояния, появление складок на животе и талии, пояснил эксперт.