Здоровье 07 июля 2023, 13:41 Врач Одинаева предупредила, что солнечные ожоги, полученные в детстве, могут в будущем привести к раку

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Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что солнечные ожоги, полученные еще в детстве, в будущем могут привести к онкологическим заболеваниям.

Медик добавила, что чрезмерное времяпрепровождение на открытом солнце чревато снижением иммунитета и обострением кожных заболеваний, написал сайт kp.ru.

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Одинаева порекомендовала гулять с детьми до 11 часов утра, либо после 16 вечера, когда солнечная активность не так высока.