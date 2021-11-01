Врач обозначил самый опасный вариант коронавируса для россиян

Иммунолог Николай Крючков рассказал порталу Lenta.ru, что самые большие опасения вызывает «дельта»-штамм коронавируса и его варианты «дельта+» и AY.4.2.

Специалист заметил, что эти штаммы распространяются по территории России быстрее всего. При этом они учатся постепенно обходить естественный и поствакцинный иммунитет. Иммунолог указал на скорость распространения вариантов «дельты», что делает их наиболее опасными.

«Здесь разные штаммы ведут себя по-разному, есть варианты, которые уходят от защиты организма еще лучше, чем „дельта“, но по совокупности свойств именно „дельта“ вызывает наибольшее беспокойство», — добавил собеседник издания.