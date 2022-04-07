Врач Оболонский назвал один из симптомов постковидного синдрома

Врач Юрий Оболонский заявил, что учащенное сердцебиение может быть признаком постковидного синдрома. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По данным ИА Nation News, он отметил, что пациенты, перенесшие коронавирус, могут замечать, что их пульс в спокойном состоянии — 90 ударов в минуту. Кроме того, последствия могут быть и в психологическом плане.

«Если вы задыхаетесь при виде какого-то психоэмоционального напряжения, у вас комок в горле или груди, вы не можете пережить эпизод от просмотра телевизора — это уже признак психологической проблемы, связанной с постковидом», — объяснил Оболонский.