Врач объяснила, в каком случае процедуры красоты противопоказаны женщинам в возрасте

Врач-дерматокосметолог Мария Блинова объяснила, в каком случае процедуры красоты нельзя делать женщинам в возрасте. Она отметила, что процесс старения запускается в организме в 30 лет.

Ближе к 50 годам на лице и теле видны заметные возрастные изменения. По словам специалиста, большое число женщин в таком возрасте приходят к косметологу с просьбой сделать процедуру радикального омоложения. Например, шлифовку и глубинные пилинги. Если пациентка ранее не проделывала подобных манипуляций со своей кожей, они ей противопоказаны, информирует сайт NEWS.ru.

Необходимые вещества поступают в кожу извне с помощью различных процедур. В их числе мезотерапия или биоревитализация. Они имеют накопительный эффект. Блинова подчеркнула, что лучше начинать делать их с 25–30 лет.