Врач объяснила причину головных болей в пасмурную погоду

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, по какой причине может болеть голова в пасмурную погоду. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист объяснила, что во время пасмурных дней от недостатка освещения сильно страдает зрение. Из-за этого могут начаться и головные боли.

«Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове», — сообщила врач.

Чтобы избежать головных болей, и чтобы было комфортно глазам, надо включать искусственный свет даже днем. У компьютера или гаджетов есть подсветка, однако это не означает, что глаза не устают, заключила специалист.