Врач объяснила, почему живущие вместе люди могут не заразить друг друга коронавирусом

Люди, которые живут вместе, могут не заразить друг друга коронавирусом из-за целого ряда факторов. Такое заявление сделала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Живущие вместе люди могут не заражать друг друга коронавирусом. На это влияет несколько факторов. Один из них связан с тем, что они могли перенести COVID-19 в бессимптомной форме и иметь высокий титр антител. Врач добавила, что подобная ситуация сейчас является распространенной, однако однозначного ответа пока нет.

«Поступает, например, человек с переломом ноги после поездки на велосипеде, ему автоматически, как и всем в приемном отделении, делают тест на COVID-19, и у него выявляют „омикрон“, а он вообще ничего не чувствовал», — процитировало РИА «Новости» Галину Гольцман.

Также некоторые люди, как отметила врач, обладают генетической предрасположенностью не воспринимать определенные вирусы. Кроме того, важна и степень заразности заболевшего. Человек, по ее словам, может болеть COVID-19, но не являться носителем большого количества вирусов.