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    11 февраля 2022, 20:35

    Врач объяснила, почему живущие вместе люди могут не заразить друг друга коронавирусом

    Врач Гольцман объяснила, почему живущие вместе могут не заболеть COVID-19

    Анастасия Ектова

    Люди, которые живут вместе, могут не заразить друг друга коронавирусом из-за целого ряда факторов. Такое заявление сделала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

    Врач объяснила, почему живущие вместе люди могут не заразить друг друга коронавирусом

    Живущие вместе люди могут не заражать друг друга коронавирусом. На это влияет несколько факторов. Один из них связан с тем, что они могли перенести COVID-19 в бессимптомной форме и иметь высокий титр антител. Врач добавила, что подобная ситуация сейчас является распространенной, однако однозначного ответа пока нет.

    «Поступает, например, человек с переломом ноги после поездки на велосипеде, ему автоматически, как и всем в приемном отделении, делают тест на COVID-19, и у него выявляют „омикрон“, а он вообще ничего не чувствовал», — процитировало РИА «Новости» Галину Гольцман.

    Также некоторые люди, как отметила врач, обладают генетической предрасположенностью не воспринимать определенные вирусы. Кроме того, важна и степень заразности заболевшего. Человек, по ее словам, может болеть COVID-19, но не являться носителем большого количества вирусов.