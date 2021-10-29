Врач объяснил, сколько времени может занять восстановление волос после COVID-19

Перенесенный ковид оказывает сильное негативное влияние на разные аспекты здоровья. Одно из неприятных последствий — выпадение волос. На восстановление здоровья волос может потребоваться не менее года, и иногда помочь с этим может только специалист, рассказала Ura.ru врач-нутрициолог Ирина Царькова.

«Среднестатистическое восстановление волос все-таки происходит в течение года, в средне-тяжелых ситуациях от 8 до 12 месяцев. Если при генетически обусловленном раннем облысении накладываются еще и факторы в виде COVID-19, то ситуация еще больше ухудшается», — сказала врач.

Она предупредила, что не стоит заниматься самолечением: даже дорогие шампуни, бальзамы и маски не помогут восстановить волосы, поскольку корень проблемы кроется внутри: в недостатке полезных веществ, который вызывает перенесенный ковид.

«„Постковидный синдром“ — это состояние, обусловленное многими факторами, такими, как воспаление сосудов, аутоиммунная агрессия, и, конечно, дефицит нутриентов, то есть дефицит белков, витаминов, микроэлементов, прежде всего цинка магния, селена, витамина D, В6, В9, В12. Это как раз недостаток тех необходимых микроэлементов, который мы наблюдаем при выпадении волос. И, конечно, это железодефицитные состояния в виде анемии. Поэтому для правильного назначения терапии необходимо проведение лабораторной и клинической диагностики», — заключила врач.