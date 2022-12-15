Здоровье 15 декабря 2022, 18:44 Врач объяснила, почему не стоит резко вставать с кровати после сна Врач Татьяна Романенко: резкий подъем может привести к обмороку freepik

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Слишком резкий подъем с кровати после пробуждения может привести к резкому ухудшению самочувствия и обмороку. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач Татьяна Романенко.

По словам специалиста, в результате резких движений сразу после сна у человека может подняться артериальное давление, что повлияет на его общее самочувствие. В такие моменты наш головной мозг испытывает кислородное голодание.

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Также врач не рекомендует сразу вставать с кровати и куда-то бежать, ведь это может привести к случайным падениям.

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Романенко посоветовала россиянам после пробуждения вставать с кровати аккуратно, опустив ноги и предварительно посидев некоторое количество времени.