Здоровье 28 апреля 2023, 12:33 Врач объяснила, почему не стоит налегать на обезжиренные продукты Диетолог Лушникова: обезжиренные продукты негативно влияют на холестерин

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Частое употребление обезжиренных продуктов может повлиять на показатели холестерина. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, терапевт Ольга Лушникова.

Лишь на первый взгляд кажется, что обезжиренные продукты являются безобидными и полностью безопасными. В действительности же, они могут стать причиной проблем с иммунитетом, настроением и даже либидо.

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«Кроме того, жир играет еще одну важную роль — улучшение вкусовых качеств продуктов. Чем меньше жирность, тем менее приятный вкус», — процитировал сайт kp.ru специлаиста.

Люди, которые считают, что, употребляя обезжиренные продукты, смогут снизить вес, глубоко заблуждаются. По причине того, что такие продукты не дают полноценного чувства насыщения в отличие от продуктов нормальной жирности, после них может наступить переедание, резюмировала Лушникова.