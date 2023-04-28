28 апреля 2023, 12:33
Врач объяснила, почему не стоит налегать на обезжиренные продукты
Диетолог Лушникова: обезжиренные продукты негативно влияют на холестерин
Частое употребление обезжиренных продуктов может повлиять на показатели холестерина. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, терапевт Ольга Лушникова.
Лишь на первый взгляд кажется, что обезжиренные продукты являются безобидными и полностью безопасными. В действительности же, они могут стать причиной проблем с иммунитетом, настроением и даже либидо.
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«Кроме того, жир играет еще одну важную роль — улучшение вкусовых качеств продуктов. Чем меньше жирность, тем менее приятный вкус», — процитировал сайт kp.ru специлаиста.
Люди, которые считают, что, употребляя обезжиренные продукты, смогут снизить вес, глубоко заблуждаются. По причине того, что такие продукты не дают полноценного чувства насыщения в отличие от продуктов нормальной жирности, после них может наступить переедание, резюмировала Лушникова.
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