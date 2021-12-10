Врач объяснила, почему не стоит начинать худеть перед Новым годом

Многие люди перед Новым годом начинают активно худеть. Нейрохирург Нина Вознесенская в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, как сделать это правильно и не испортить свое здоровье.

Специалист подчеркнула, что многие люди в попытках похудеть прибегают к экстремальным диетам. Однако такой подход может даже довести до больницы.

«Недавно в московскую областную больницу имени профессора Розанова В.Н. поступила девушка. Она решила резко похудеть, и после этого не смогла передвигаться или даже сидеть. Хотите также? А все потому, что худеем мы за счет мышц», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что у пациентки мышцы стали дряблыми и перестали выполнять свои функции. Пострадавшей потребовалась операция. Вернуться домой девушке удалось лишь через неделю.

По мнению Вознесенской, резко худеть перед праздниками не стоит. Лучше всего уделить время правильному питанию, режиму дня, а также спорту.