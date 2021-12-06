Врач объяснила, почему не стоит ложиться спать рядом с включенным компьютером

Врач-терапевт Мария Озерская рассказала, почему опасно засыпать рядом с включенным компьютером. По словам специалиста, синий свет от монитора нарушает процесс засыпания. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Синий свет монитора заставляет ваш организм считать, что сейчас день, и таким образом негативно влияет на производство мелатонина — гормона, подготавливающего организм ко сну. В результате могут сбиваться биологические часы организма, нарушается процесс засыпания и поддержания сна», — отметила специалист.

Она добавила, что не только компьютер, но и лежащий рядом с кроватью смартфон мешает настроиться на глубокий и качественный сон. Мысли о работе и о повседневных делах лучше оставить для дневного времени, а на ночь следует поставить на телефоне беззвучный режим, либо вовсе отключить смартфон, заключила Озерская.