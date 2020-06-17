Она рассказала, что есть несколько типов людей: жаворонки, совы и обладатели промежуточного хронотипа — голуби.

Жаворонков менее 5%. Идея такой ранней работы обрадует лишь их, остальным людям придется страдать, считает специалист. Черкасова объяснила, что для многих россиян 3-4 часа ночи — это стадия глубокого сна, которая необходима для восстановления организма и сил.

«Глубокая стадия медленного сна — это третья стадия, когда у нас восполняется энергия, когда иммунитет сканирует не пропустил ли он где-то раковую клетку, которую нужно уничтожить, выделяются важные гормоны», — пояснила врач.

Она отметила, что середина ночи благоприятнее всего для восстановления организма, несмотря на то, что все эти процессы происходят на протяжении всего сна.