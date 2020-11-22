Врач объяснила, почему мужчины чаще болеют COVID-19

Мужчины чаще болеют COVID-19, потому что у них нет природной защиты. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук и эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, женщины — более «ценный продукт» для природы, поэтому они реже болеют и находятся в большей безопасности весь свой репродуктивный возраст. У мужчин дела с этим обстоят хуже. Все дело в висцеральном ожирении.

«Она может быть беременной и может кормить детей. Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно. <…> У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно», — передает радиостанция Sputnik слова эксперта.

Эндокринолог объяснила, что у женщин жировая ткань перераспределятся в подкожный жир — более полезный. Такой жир способен подавлять воспаления. Кроме того, по словам Павловой, мужскую заболеваемость новым вирусом можно назвать мировой тенденцией, уточняет Ura.ru. Она также вспомнила исследование, которое выявило наличие у мужчин рецепторов, позволяющих попадать вирусу, в тканях мужских репродуктивных органов.

Накануне профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и известный вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса станет проще к весне, уточняет eg.ru.