Врач объяснила отличие сезонной аллергии от ОРВИ

Врач-иммунолог Надежда Логина объяснила РИА ФАН, как различить ОРВИ и сезонную аллергию (поллиноз).

Логина напомнила, что у поллиноза сезонное течение. Она посоветовала обратиться к аллергологу, если на протяжении нескольких лет в одно и то же время возникает чихание, зуд глаз, насморк, приступы кашля и обильные слизистые выделения из носа.

При вирусных инфекциях возникает боль в суставах и мышцах, общее недомогание и высокая температура. Подобные симптомы при аллергии на цветение практически не выражены.

«Характерным является также то, что все проявления со стороны органов дыхания — насморк, кашель, зуд — усиливаются во время пребывания среди цветущих растений. То есть на улице пациенту становится хуже, а в помещении состояние улучшается», — обратила внимание собеседница информагентства.