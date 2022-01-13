Врач объяснила необходимость ревакцинации от коронавируса

Уровень протективных антител имеет тенденцию снижаться в среднем через шесть месяцев, поэтому необходимо вовремя пройти ревакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина, написал Life.

По словам терапевта, известны случаи повторного заражения, когда прошло больше шести месяцев после прививки.

«Точный уровень протективных антител, который на 100% является защитным, неизвестен. Соответственно, международные сообщества сейчас приходят к выводу, что необходима ревакцинация без оглядки на уровень этих протективных антител. Клиническая картина говорит, что есть случаи повторного заражения, восприимчивости к инфекции, когда прошло больше шести месяцев после прививки, появление новых штаммов COVID-19», — сообщила врач.

Российские эксперты, благодаря анализу собственного и международного опыта, подтвердили вывод об установленном сроке ревакцинации через шесть месяцев после болезни или после предыдущей вакцинации.