Врач объяснила, кому не стоит есть хурму

Хурма является популярной и любимой многими ягодой. Однако некоторым людям не стоит употреблять ее в пищу. Таким мнением поделилась нутрициолог Анастасия Гаврикова. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению специалиста, хуже всего на организме сказывается сахар и углеводы, содержащиеся в ягоде в большом количестве.

«Хурма не рекомендуется людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и запорами», — отметила специалист.

При этом для здоровых людей хурма принесет только пользу. Она является источником витаминов группы В, витаминов С, Е, калия, фосфора, магния, кальция и марганца, флавоноидов, полифенолов, пищевых волокон.

Лучше всего совмещать употребление хурмы с полезными жирами. Отлично для этого подойдут орехи. Однако не стоит слишком налегать на эту ягоду. Дневной нормой является 200−300 граммов в день, передала «Свободная Пресса».

«Еще хурма обладает антиоксидантными свойствами, успокаивающим действием, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет», — подытожила Анастасия Гаврикова.