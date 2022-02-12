Врач объяснила, когда при постковидном выпадении волос нужно обращаться за помощью

Одним из последствий перенесенного коронавируса может стать выпадение волос. В некоторых случаях оно требует немедленного обращения к врачу, заявила врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская.

Эксперт отметила, что человек нуждается в медицинской помощи в случае, если проблема с выпадением волос появилась у него через неделю или две после перенесенного заболевания. Обычно оно начинается через несколько месяцев после выздоровления. В таких случаях, по ее словам, оно может пройти само по себе. К врачам обязательно обращаться и в том случае, если проблема слишком затянулась.

«Наблюдается очаговое воспаление, имеются изменения в анализах, выпадение волос длится более шести месяцев», — сказала Сновская в беседе с «Мослентой».

Ранее ученые выяснили, что многие проявления постковидного синдрома могут быть связаны с нарушениями в работе блуждающего нерва. Такие выводы ученых были представлены на европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекций (ESCMID).