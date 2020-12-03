Врач объяснила, как защититься от заражения коронавирусом на корпоративе

По ее словам, всем участникам мероприятия необходимо сдать тест на антитела. Специалист подчеркнула, что важно убедиться в отсутствии источника заражения коронавирусом. Она отметила, что свести к минимуму риски во время празднования поможет соблюдение социальной дистанции. Если на вечеринке люди пьют алкоголь, им сложно держаться на расстоянии друг от друга. По этой причине врач посоветовала отказаться от спиртных напитков.

Шарапова напомнила, что массовые мероприятия в период пандемии являются огромным риском для сотрудников и руководителей организации. В случае массового заражения их могут привлечь к ответственности. Эксперт заключила, что безопаснее всего будет совсем отказаться от проведения корпоратива.

Ранее жители России признались, что будут загадывать под бой курантов на Новый год. Граждане намерены попросить хорошего здоровья и высокого заработка. В следующем году они надеются на карьерный рост и окончание пандемии коронавируса.