Врач объяснила, как избежать отравления невидимой плесенью на продуктах
Она пояснила, что есть разные виды плесени. Специальная, которая используется для производства сыров, не вредит организму. Однако есть и опасная для человеческого здоровья плесень, которая покрывает продукты после истечения их срока годности или неправильного хранения, сообщила радиостанция Sputnik.
Специалист отметила, что для людей с крепким желудочно-кишечным трактом все обойдется легким послаблением. Детский организм любая плесень может либо аллергизировать или привести к выраженной диарее. Так, на твердых продуктах, таких как хлеб, сыр, фрукты, колбасные изделия, плесень заметна сразу. Белую плесень на кисломолочных продуктах увидеть гораздо труднее. Эксперт посоветовала трясти бутылку перед открытием, а открыв, проверять крышку.
«В воздухе летает очень много плесени, которая оседает на продуктах. Есть видимая, а есть та, которую не видно, которая не ощущается по запаху. Если есть подозрения, лучше продукт выкинуть. Не надо срезать плесневелые кусочки», — подчеркнула Дианова.
То же самое касается варенья. Если поверхность покрылась плесенью, то испорчена вся банка. Блогер посоветовала не делать слишком больших запасов еды, чтобы в доме всегда были только свежие продукты.