Врач объяснила, как избежать отравления невидимой плесенью на продуктах

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова объяснила, как избежать отравления плесенью на продуктах, которая не видна человеческому глазу.

Она пояснила, что есть разные виды плесени. Специальная, которая используется для производства сыров, не вредит организму. Однако есть и опасная для человеческого здоровья плесень, которая покрывает продукты после истечения их срока годности или неправильного хранения, сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист отметила, что для людей с крепким желудочно-кишечным трактом все обойдется легким послаблением. Детский организм любая плесень может либо аллергизировать или привести к выраженной диарее. Так, на твердых продуктах, таких как хлеб, сыр, фрукты, колбасные изделия, плесень заметна сразу. Белую плесень на кисломолочных продуктах увидеть гораздо труднее. Эксперт посоветовала трясти бутылку перед открытием, а открыв, проверять крышку.

«В воздухе летает очень много плесени, которая оседает на продуктах. Есть видимая, а есть та, которую не видно, которая не ощущается по запаху. Если есть подозрения, лучше продукт выкинуть. Не надо срезать плесневелые кусочки», — подчеркнула Дианова.

То же самое касается варенья. Если поверхность покрылась плесенью, то испорчена вся банка. Блогер посоветовала не делать слишком больших запасов еды, чтобы в доме всегда были только свежие продукты.