Врач объяснила, что слабость в ногах может быть признаком опухоли мозга и инсульта

Врач-невролог Ольга Ларионова предупредила, что слабость в ногах может свидетельствовать о ряде опасных недугов. Об этом сообщил «Доктор Питер».

ИА Nation News отметило слова специалиста о том, что слабость в ногах может быть связана не только со стрессом и переутомлением. Она может сигнализировать о приближающемся инсульте или опухолях спинного и головного мозга. Среди характерных признаков выделяются шаткость, нарушение походки и эпилептические припадки.

«Если появляется слабость в ногах, нужно обратиться за медицинской помощью. Понять, какая болезнь вызвала слабость, можно только после тщательной диагностики, обследования», — цитирует Ларионову РИА ФАН.