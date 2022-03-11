Врач объяснила, чем вызвана разбитость по утрам

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Москве 24», что по утрам чувство разбитости и усталости является причиной переутомления.

Чернышова заметила, что при утомлении достаточно хорошо отдохнуть. В выходной день следует хорошо выспаться, чтобы с хорошим самочувствием войти в новую неделю.

«Если наступает переутомление, то это уже не помогает. Человек даже после выходного дня с утра чувствует слабость и разбитость. Здесь уже нужно обратиться к врачу, — цитирует врача портал News.ru.