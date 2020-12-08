Врач объяснил, для каких людей опасно резкое похолодание

«Причина — холод вызывает спазм мелких кровеносных сосудов. Одна из частых причин стенокардии зимой — физическая нагрузка, например, расчистка снега лопатой, вкупе с холодом», — обратил внимание специалист.

Он добавил, что у людей может появиться плохое самочувствие и при резком потеплении. По его словам, при такой погоде в воздухе снижается давление в кислороде, и он становится суше.