Врач объяснил, для каких людей опасно резкое похолодание
Врач-терапевт, медицинский блогер Алексей Водовозов рассказал ИА Ura.ru, что для россиян страдающих хроническими заболеваниями сердца, опасны резкие изменения погоды.
«Причина — холод вызывает спазм мелких кровеносных сосудов. Одна из частых причин стенокардии зимой — физическая нагрузка, например, расчистка снега лопатой, вкупе с холодом», — обратил внимание специалист.
Он добавил, что у людей может появиться плохое самочувствие и при резком потеплении. По его словам, при такой погоде в воздухе снижается давление в кислороде, и он становится суше.