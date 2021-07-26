Врач объяснил женщинам, как нужно питаться в разные фазы цикла

Женский организм — сложная система, которая нуждается в поддержке и бережном обращении. Сохранять гормональный баланс можно в первую очередь с помощью правильного питания. Врач Биндия Ганди в совей статье для сайта mindbodygreen описала, какие продукты необходимы женскому организму в разные фазы цикла. Об этом написала Pradva.Ru.

В фолликулярную фазу, которая наступает сразу после менструации, женскому организму необходимо больше белка. Врач советует есть мясо, цельные злаки, а также семена тыквы и льна, которые помогут выработке эстрогена.

Во время овуляции нужно обратить внимание на продукты, богатые жирами и омега-3. Это авокадо, грецкие орехи, жирные сорта рыбы и яйца. Кроме того, полезно во время овуляции употреблять богатые цинком продукты или добавки, чтобы поддержать уровень прогестерона.

В лютеиновую фазу цикла, предшествующую менструации, рекомендуется употреблять противовоспалительные, богатые антиоксидантами продукты: ростки семян брокколи, фиолетовая цветная капуста, сладкий перец, шпинат, цельная морковь с кожурой.

Что касается самой менструальной фазы, в это время организму необходимы продукты, содержащие витамин С, а также богатые железом продукты: темная зелень, свекла, бобовые, красное мясо, морепродукты.