Врач объяснил запах гнили у переболевших COVID-19

Запах гнили, который чувствуют люди после перенесенного COVID-19, связан с гайморитом. С таким симптомом лор-врач посоветовал обратиться к специалистам.

Неприятный запах может исходить от воспаленных гайморовых пазух, рассказал Ura.ru лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», — рассказал Зайцев.

По словам врача, COVID-19 нередко приводит к риниту, который провоцирует гайморит. Лор посоветовал при первых симптомах обратиться к врачу и не заниматься самолечением. В поликлинике должны назначить рентгеновский снимок или КТ пазух носа. После обследования врач сможет поставить точный диагноз.

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