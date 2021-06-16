Врач объяснил, зачем каждый день есть рыбу

Рыбу можно и нужно есть каждый день. Она полезна для костей и выработки половых гормонов. Об этом рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«За железом лучше следить в любом случае и сдавать анализы хотя бы раз в год. Тунец следует есть два-три раза в неделю при употреблении мяса. Если вы не едите мясо, тунец можно ежедневно включать в рацион», — рассказала Макиша в эфире телеканала «Москва 24».

Нутрициолог отметила, что тунец стоит употреблять в пищу хотя бы пять раз в неделю из-за высокого содержания витамина В12, который необходим для профилактики анемии.

Она добавила, что рыба содержит витамин D, который важен для укрепления костей. Также продукт помогает в выработке мужских и женских половых гормонов. Кроме того, всего 30 граммов сельди в день компенсируют недостаток этого витамина в питании.

Разные виды лосося и семги богаты большим содержанием кислотами Омега-3. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы и повышают мозговую активность. Кислоты помогают в профилактике депрессии и нервных срывов, способствуя выработке серотонина.

Специалист напомнила, что рыба содержит белок. Организм усваивает ее легче, чем мясо. Диетолог порекомендовала горбушу и треску, приготовленные на пару. Также рыбу можно добавлять в диетический суп со шпинатом и яйцом.

Эксперты посоветовали россиянам в начале нового дня съесть кашу, молочные продукты, яйца и цельнозерновой хлеб. Также можно приготовить отварную или запеченную рыбу или суп.