Врач объяснил, вреден ли кофе для сердца

Употребление кофе в разумных количествах не влияет на работу сердца. Если не превышать суточную норму, то бодрящий напиток будет приносить организму пользу. Об этом заявил врач-аритмолог Андрей Ардашев.

По словам медика, ученые Каролинского института на протяжении 20 лет изучали влияние кофе на работу сердца. Они выяснили, что употребление кофеина не приводят к увеличению количества вновь возникших аритмий.

«В умеренных дозах (от 40 до 300 миллиграммов) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму», — сказал профессор агентству «Прайм».

Он отметил, что кофе является сложной смесью более 150 химических веществ, каждое из которых действует на организм по-своему. В качестве примера Ардашев привел антиоксиданты и фенолы, способные предупреждать развитие онкологических заболеваний. Еще эти вещества обладают противодиабетический действием.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в день можно позволить себе две чашки зернового кофе. При этом стоит помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и других продуктах.