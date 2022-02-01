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    01 февраля 2022, 04:12

    Врач объяснил, вреден ли кофе для сердца

    Врач Ардашев: употребление кофе не влияет на работу сердца

    Дарья Бунякова

    Употребление кофе в разумных количествах не влияет на работу сердца. Если не превышать суточную норму, то бодрящий напиток будет приносить организму пользу. Об этом заявил врач-аритмолог Андрей Ардашев.

    Врач объяснил, вреден ли кофе для сердца

    По словам медика, ученые Каролинского института на протяжении 20 лет изучали влияние кофе на работу сердца. Они выяснили, что употребление кофеина не приводят к увеличению количества вновь возникших аритмий.

    «В умеренных дозах (от 40 до 300 миллиграммов) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму», — сказал профессор агентству «Прайм».

    Он отметил, что кофе является сложной смесью более 150 химических веществ, каждое из которых действует на организм по-своему. В качестве примера Ардашев привел антиоксиданты и фенолы, способные предупреждать развитие онкологических заболеваний. Еще эти вещества обладают противодиабетический действием.

    Согласно рекомендациям ВОЗ, в день можно позволить себе две чашки зернового кофе. При этом стоит помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и других продуктах.