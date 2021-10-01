Врач объяснил, возможно ли заразиться сразу гриппом и коронавирусом

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, существует ли опасть заражения двумя инфекциями сразу, например, коронавирусом и гриппом. По его словам, такое явление вполне возможно. Протекание болезни в таком случае будет очень тяжелым, сообщило РИА ФАН.

Например, в прошлый сезон гриппа практически не было, поэтому и заразиться двумя заболеваниями было нереально. Сейчас, по словам специалиста, гриппа будет больше. Иммунитет у многих людей «потерян» еще с прошлого сезона, поэтому шансы заболеть коронавирусом и гриппом возрастают.

«Скорее всего, заметный процент случаев пандемического коронавируса будет сочетаться с каким-то другим ОРВИ, а часть — с гриппом. Для большинства людей не пожилого возраста большой разницы не будет, но может частота каких-то осложнений увеличиться», — пояснил эксперт.

Угроза двойного заражения может быть для людей 70 лет и старше, а также для тех, у кого имеются хронические заболевания.