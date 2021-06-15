Врач объяснил, в чем причина новой вспышки COVID-19

Пандемия, казалось бы, пошла на спад, но внезапно случилась новая вспышка заболеваемости. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал для сайта kp.ru, с чем это связано.

Во-первых, вирус мутировал. Медики столкнулись с новыми штаммами — например, индийским штаммом вируса. Заболевание переносится тяжелее и более устойчиво к терапии. Кроме того, во время «затишья» эпидемии люди попросту расслабились.

«Если говорить про социально-значимые причины эпидемического подъема, то это, конечно, несоблюдение людьми мер как специфической защиты — вакцинопрофилактики — так и пренебрежение мерами индивидуальной защиты, дистанцирования, изоляции при наличии минимальных симптомов. Люди просто устали. А инфекция, в свою очередь, не снижает активности, сегодняшние цифры по заболеваемости и загруженности стационаров, в том числе по Москве, это достаточно явно демонстрируют», — пояснил Коновалов.