facebook_pixel
    30 ноября 2020, 13:29

    Врач объяснил, употребление какого напитка предотвращает развитие диабета

    Полина Петрова

    Американский диетолог Андреа Данн из клиники Кливленда рассказал, что употребление кофе предотвращает развитие диабета второго типа, информирует Heilpraxisnet.
    Врач объяснил, употребление какого напитка предотвращает развитие диабета

    Уточняется, что речь идет о сортах с кофеином и без него. Также включение в рацион этого продукта поможет уменьшить риск появления неврологических расстройств. Помимо прочего, регулярное потребление кофе связывают со снижением вероятности развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, пишет ИА Nation News.

    Еще любители кофе находятся под защитой от появления цирроза печени, а в некоторых случаях — от возникновения злокачественных новообразований. Кроме того, употребление кофеина снижает опасность развития депрессии.