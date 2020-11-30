Врач объяснил, употребление какого напитка предотвращает развитие диабета

Уточняется, что речь идет о сортах с кофеином и без него. Также включение в рацион этого продукта поможет уменьшить риск появления неврологических расстройств. Помимо прочего, регулярное потребление кофе связывают со снижением вероятности развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, пишет ИА Nation News.

Еще любители кофе находятся под защитой от появления цирроза печени, а в некоторых случаях — от возникновения злокачественных новообразований. Кроме того, употребление кофеина снижает опасность развития депрессии.