Врач объяснил связь группы крови с развитием рака

Группа крови человека может быть взаимосвязана с развитием онкологических заболеваний. В итоге одни люди более предрасположены к появлению рака, чем другие. Об этом рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева.

«У пациентов со второй группой [крови] рак желудка встречается на 20% чаще, чем в общей популяции. У пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы», — процитировал Ненашеву «Пятый канал».

По словам врача, люди с первой группой крови в принципе реже всего страдают онкологическими заболеваниями. При этом специалисты пока не выявили взаимосвязи между раком толстого кишечника или молочной железы и группами крови.

Ненашева подчеркнула, что с генетикой связаны лишь 20% онкологического процесса. Во всех остальных случаях речь идет об образе жизни человека. Врач отметила, что каждый может отказаться от вредных привычек и следить за состоянием своего здоровья. Группу крови же человек изменить не в силах.

Ранее онколог Андрей Пылев предупредил, что одышка, потеря веса и слабость могут говорить о раке легких. При этом специфические признаки могут отсутствовать.