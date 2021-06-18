Врач объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

После вакцины от коронавируса остается шанс заболеть COVID-19, однако болезнь будет переноситься легко. Происходит это из-за особенности иммунной системы, объяснил главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом? А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — рассказал врач-инфекционист.

Вакцина, как иммунно-моделирующий препарат, может по-разному действовать на организм человека. По этой причине производители вакцин открыто сообщают, что ни одна вакцина в мире не дает 100-процентную защиту.

Врач отметил, что если в организм человека попала большая доза вируса, то она способна «продавить» даже хорошо сформировавшийся иммунитет, но заболевание будет протекать в легкой форме. Поэтому он призывает после прививки продолжать использовать меры защиты — соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.

«По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом», — добавил врач.