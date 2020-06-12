Врач объяснил, сколько нужно выпивать воды в жару

Уже наступила жаркая пора, когда постоянно мучает жажда. Многие говорят, что в день нужно выпивать определенное количество воды, но терапевт Ольга Кашубина с этим не согласна. Она объяснила, как правильно пить воду.

Существует мнение, что в день необходимо выпивать восемь стаканов воды или около двух литров. Врач считает, что не стоит устраивать себе «водную пытку» из-за таких мифов. По ее словам, организм сам даст знать, когда потребуется выпить воды.

«У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды. Если бы он был плохо настроен, то вы быстро бы про это узнали, поскольку страдали бы от обезвоживания. Нет ничего страшного в том, чтобы следовать за своей жаждой и ничего более не предпринимать», — пояснила Кашубина радио Sputnik.

Она добавила, что в жаркую погоду дело к обезвоживанию может подойти очень быстро. Специалист советует особенно внимательно следить за детьми, которые могут просто не следить за своими сигналами жажды. Взрослым стоит самим предлагать малышам попить.

«У них может быстро наступить обезвоживание, и они могут плохо почувствовать себя на жаре. Деткам на прогулке надо раз в полчаса предлагать воду, и это будет хорошо. Что касается взрослого человека, то сигналы жажды настолько явные, что человек в здравом уме их никогда не пропустит», — заключила Кашубина.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил «360», что многие в жару любят охлаждаться мороженым. Но такое лакомство остужает рот и глотку, что способствует заболеванию. Медик посоветовал летом просто пить чистую воду.