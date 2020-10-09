Врач объяснил рост заболеваемости COVID-19 нехваткой витамина D

Нехватка витамина D мешает организму справиться с коронавирусом. Об этом рассказал врач и телеведущий Сергей Малоземов.

Малоземов предположил, что осенний рост заболеваемости COVID-19 может быть как раз связан с дефицитом витамина D, передает радиостанция Sputnik. Ведь осенью в большинстве регионов страны солнечная активность значительно падает.

«Одна из последних научных работ, которая убеждает в этой связи, говорит о том, что недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», — рассказал Сергей Малоземов.

Эксперт объяснил, что витамин D хорошо укрепляет иммунитет, а значит, помогает бороться с болезнями. Но не только через солнце можно получить это органическое вещество. Врач советует просто скорректировать рацион питания и почаще употреблять жирную рыбу и другие морепродукты. Малоземов не исключил, что многим россиянам может понадобиться принимать этот витамин дополнительно, сообщает «Царьград».

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