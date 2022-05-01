Врач объяснил риски низкого давления

Низкое давление может быть признаком возникновения некоторых серьезных заболеваний или даже повышать их риск, рассказала врач-терапевт Евгения Иванова. Она отметила важность того, как человек себя чувствует при таком состоянии.

Есть люди, которые вовсе не ощущают низкое давление, отметила врач в беседе с агентством «Прайм». При этом, само по себе такое состояние считать безопасным нельзя.

Резкое падение давления может повысить риск сердечно-сосудистых и иных заболеваний или же указывать на их наличие.

К примеру, как отметила Иванова, для острой артериальной гипотензии характерно резкое падение давления. Такое состояние, как объяснила врач, может возникать из-за ряда недугов: последствий острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и проводимости, аллергической реакции и кровотечения.

Хроническую артериальную гипотензию не нужно пытаться лечить самостоятельно, а следует обратить к врачу. Он выявит причины и подберет подходящее в конкретном случае лечение.

При этом недуге важно нормализовать режим труда и отдыха, сократить стрессовые ситуации, наладить полноценный сон, ограничить работу с компьютером или гаджетами (особенно перед сном), а также важны занятия динамическими видами спорта, желательно на свежем воздухе, указано в материале. Однако при последнем пункте имеет значение именно регулярность, а не экстремальные виды спорта и туризма.