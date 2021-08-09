Врач объяснил разницу между симптомами легкой и тяжелой формы COVID-19

Симптомы обычной простуды проявляются у человека, который болеет COVID-19 в легкой форме. При тяжелом течении болезни у пациента возникает резкая слабость и одышка.

О разнице в проявлениях COVID-19 рассказал врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

«Это симптомы обычной простуды: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», — рассказал врач.

Симптомы тяжелого течения СОVID-19 немного другие. У человека сразу проявляется одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, резкая слабость и температура тела повышается до 39 градусов. Такая форма встречается у людей, у которых есть хронические заболевания, например, диабет, ожирение, проблемы с иммунитетом, а также пожилые люди.

Врач-терапевт считает, что вакцинация поможет существенно снизить риски развития тяжелой формы коронавируса.