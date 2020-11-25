Врач объяснил принцип формирования защиты после вакцинации от коронавируса

Вакцинация не дает полную гарантию безопасности, однако прививка поможет избежать серьезных осложнений и гибели. Даже если человек после прививки заразится, болезнь будет протекать легко и без последствий.

«Ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией. Если будет большая нагрузка, то любая вакцина не справится, ни от гриппа, ни от кори, ни от чего. Вакцинация делается для того, чтобы когда придет инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение пяти-семи дней, пока инфекция размножается», — приводит РИА «Новости» слова инфекциониста Евгения Тимакова.

Врач отметил, что подхватить вирус человек может и после прививки, однако в этом случае активный иммунитет не даст вирусу проникнуть в органы. Болезнь пройдет в легкой бессимптомной форме. Человек не попадет в больницу, не заработает осложнений и не умрет. Лечиться можно будет без лишних лекарств.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что ни одна вакцина не защищает человека от встречи с вирусами. Привитый может не заболеть сам, но заразить других.