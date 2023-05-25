Здоровье 25 мая 2023, 04:27 Врач объяснил причину частых болезней детей Педиатр Тур: ребенок часто болеет из-за постоянного стресса и психосоматики Pxhere

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Часто болеющими считаются дети, которые испытывают проблемы со здоровьем больше трех раз в год. Однако не всегда причина частых недугов ребенка кроется в слабом иммунитете. Частая болезненность может быть связана с психосоматикой, объяснила врач-педиатр, психолог и психосоматолог Екатерина Тур в разговоре с «Газетой.ru».

Психосоматика у детей чаще всего базируется на стрессе, тревоге, эмоциональном перенапряжении, а также нарушенной безопасности дома или негативном детском опыте, объяснила Тур.

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В состояние стресса детей чаще всего вводят тревожные и гиперопекающие родители, большое количество кружков и требований, запреты, а также конфликты из-за оценок и проблемы в детском саду или школе.

Также состояние тревоги может передаваться ребенку от родителей, в частности от мамы. Детскую травму создает неблагополучная обстановка дома, потеря одного из родителей, систематические крики и жесткие наказания, объяснила врач.

«Опасность этого состояния в том, что после длительных и затяжных болезней может сформироваться аутоиммунная патология», — рассказала Тур.

Для того, чтобы помочь ребенку, родителям необходимо взять на себя ответственность за свою собственную тревогу. Если родители видят, что ребенок подавлен, то работать над тревожными состояниями можно вместе.

Рекомендуется разговаривать с детьми, попросить их поделиться пережитым опытом, чувствами и эмоциями. Также следует предлагать помощь с переживанием негативного опыта.

Дома следует создать безопасную эмоциональную среду, не перегружать детей занятиями. Нельзя обвинять детей по пустякам и кричать на них. Для ребенка нужно стать эмоциональной опорой и партнером.