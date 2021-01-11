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    11 января 2021, 10:43

    Врач объяснил причину быстрого распространения «британского» штамма коронавируса

    Полина Петрова

    Руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский рассказал о причине быстрого распространения «британского» штамма коронавируса, сообщил сайт kp.ru.
    Врач объяснил причину быстрого распространения «британского» штамма коронавируса

    Ученые из Великобритании отметили, что этому штамму вируса проще проникнуть в клетки человека. По этой причине инфекция имеет повышенную заразность, она увеличена приблизительно на 71%. Как заметил Ильинский, серьезных научных подтверждений конкретно этой цифры в настоящее время нет. Генетик уточнил, что у зараженных пациентов в верхних дыхательных путях обнаруживают повышенную вирусную нагрузку.

    «У пациентов брали смывы из ротоглотки и носоглотки, и концентрация вирусных частиц на слизистых была ощутимо выше среднего уровня», — рассказал Ильинский.

    Это говорит о том, что при кашле, чихании и беседе эти зараженные выделяют больше вируса.