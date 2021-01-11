Врач объяснил причину быстрого распространения «британского» штамма коронавируса

Ученые из Великобритании отметили, что этому штамму вируса проще проникнуть в клетки человека. По этой причине инфекция имеет повышенную заразность, она увеличена приблизительно на 71%. Как заметил Ильинский, серьезных научных подтверждений конкретно этой цифры в настоящее время нет. Генетик уточнил, что у зараженных пациентов в верхних дыхательных путях обнаруживают повышенную вирусную нагрузку.

«У пациентов брали смывы из ротоглотки и носоглотки, и концентрация вирусных частиц на слизистых была ощутимо выше среднего уровня», — рассказал Ильинский.

Это говорит о том, что при кашле, чихании и беседе эти зараженные выделяют больше вируса.